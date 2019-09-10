https://static.news.ru/photo/dfb6d38a-d3bf-11e9-8484-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный портал Екатеринбурга/youtube.com

Власти Екатеринбурга опубликовали видеоролики презентаций трёх возможных площадок для строительства в интересах РПЦ храма Святой Екатерины. Место для культового объекта чиновники ищут после того, как общественности удалось отстоять от застройки сквер в центре города.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский наглядно продемонстрировал проекты трёх площадок для возможного строительства собора Святой Екатерины, которые впоследствии могут стать предметом обсуждения широкой общественностью, — говорится на сайте мэрии Екатеринбурга .

Три видеоролика демонстрируют, как будет выглядеть тот или иной участок, если в ходе опроса екатеринбуржцы выберут один из них. Высокинский обратился к местным депутатам с предложением оценить все проекты.

Как считает заслуженный архитектор России Михаил Вяткин, все три площадки имеют свои плюсы и минусы. По его мнению, оптимальный вариант — это территория бывшего приборостроительного завода. Однако проблема заключается в позиции Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая владеет земельным участком.

Если собственник совместит на одной площадке культурный центр, проект которого ранее рассматривался, и кафедральный собор, думаю, будет наилучший вариант. Если же нет, то вторым возможным местом для храма считаю набережную городского пруда возле Макаровского моста, — сказал Михаил Вяткин.

Как писал News.ru, в мае в Екатеринбурге прошли массовые протесты жителей города против строительства храма на месте сквера возле Театра драмы. Мобилизация общественности против захвата публичных пространств заставила местные власти отказаться от застройки зелёной зоны. Вместо этого чиновники обещали провести опрос жителей относительно места размещения религиозного сооружения. В итоге рабочая группа утвердила список из трёх площадок: на пересечении улиц Белинского и Фурманова, бывший приборостроительный завод на улице Горького, а также на акватории городского пруда за Макаровским мостом.