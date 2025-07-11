Названы сроки запуска реактора БН-1200М на Белоярской АЭС Росатом: энергоблок БН-1200М на Белоярской АЭС запустят в 2033 году

Физический пуск энергоблока с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС в Свердловской области намечен на 2033 год, сообщает пресс-служба госкорпорации Росатом. Заливка первого бетона запланирована на середину 2027 года, а ввод в промышленную эксплуатацию — на 2034 год, передает ТАСС.

Первый бетон запланирован на середину 2027 года. Физический пуск — 2033 год, энергопуск — 2033, ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на 2034 год, — уточнили в госкорпорации.

Накануне на площадке станции стартовали подготовительные работы к строительству пятого энергоблока. Реактор БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла, позволит использовать оксидное и нитридное топливо, а также нарабатывать изотопы для нужд медицины и промышленности. Согласно энергетической стратегии России, строительство энергоблока № 5 Белоярской АЭС должно завершиться в 2034 году.

Ранее председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявил о планах подписать соглашение с Россией о строительстве АЭС до конца 2024 года. Как уточнил глава ведомства, дальнейшие решения по атомной станции будут приниматься после заключения договора, переговоры по которому идут в интенсивном режиме.