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01 августа 2025 в 10:45

Депутат призвал отстранить ударившую сына в Красногорске от работы с людьми

Депутат Иванов: ударившей сына Саморуковой стоит запретить работать психологом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основательнице Международного университета психологи и психотерапии Татьяне Саморуковой-Затучной, которую обвинили в жестоком обращении с сыном в Красногорске, следует запретить работать с людьми, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, то, что произошло, является недопустимым ни при каких обстоятельствах, на это нельзя закрывать глаза.

Мы увидели на кадрах, как Саморукова-Затучная бьет сына. Это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Мы не можем закрывать глаза на случаи, когда мать, призванная оберегать свое дитя, сама становится источником угрозы для его жизни и психики. Человек, позволяющий себе агрессию в отношении ребенка, не имеет права называться психологом или психотерапевтом. Это лицо должно быть немедленно отстранено от работы с людьми, особенно с детьми, пока идет расследование, — призвал Иванов.

Он также выразил возмущение тем, что подобные случаи часто находятся без внимания, пока не становятся достоянием общественности. Депутат также призвал правоохранительные органы ужесточить контроль за семьями, где возможны признаки насилия.

Где были окружающие? Мы требуем от правоохранительных органов принять самые строгие меры. Где были те, кто обязан защищать детей? Нам необходимо усилить контроль за семьями, где есть признаки насилия и ужесточить наказание за подобные преступления. Нельзя допустить, чтобы такие «методы воспитания» оставались безнаказанными. Защита прав ребенка — это наш общий долг. Если мы видим, что дети страдают, мы обязаны действовать. Россия — страна с традиционными семейными ценностями, и мы не позволим, чтобы подобные инциденты подрывали ее нравственные устои, — подытожил Иванов.

Ранее супруг Саморуковой-Затучной детский врач и психолог Константин Саморуков заявил, что его жена не вела себя грубо с маленьким сыном. Он назвал ситуацию, которая попала на видео, недоразумением и пояснил, что мальчик пытался выбежать на дорогу, поэтому мать его отругала.

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