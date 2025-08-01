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01 августа 2025 в 10:54

Более 20 медработников представят к наградам после землетрясения

Солодов: минимум 15 врачей и девять медсестер Камчатки получат награды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимум 15 врачей и девять медсестер будут представлены к федеральным наградам за работу во время землетрясения на Камчатке, сообщил глава края Владимир Солодов в Telegram-канале. Такое решение было принято по итогам заседания штаба по ликвидации последствий событий 30 июля. Регион настигло землетрясение магнитудой 8,7 балла.

Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей, — уточнил губернатор.

Также глава региона поставил задачу начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое здание на следующей неделе. Здание, по словам Солодова, сейсмостойкое, в отличие от действующего. Губернатор дал поручение минздраву детально продумать маршрутизацию пациентов.

Ранее стало известно, что в пятницу, 1 августа, у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. По оценке Единой геофизической службы РАН, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки чувствовались с силой около четырех баллов.

Камчатка
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