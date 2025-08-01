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01 августа 2025 в 11:00

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по одному элитному украинскому полку

ВС РФ ударили по элитному полку «Скала» в боях за Новоукраинку

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ атаковали элитный десантно-штурмовой полк «Скала» в ходе боев за Новоукраинку под Красноармейском, сообщил ТАСС заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый. По его словам, это подразделение противника отличается хорошим уровнем подготовки.

425-й, «Скала», был. Хорошо подготовлены. Их было довольно приличное количество, большое. Части удалось уйти, но большая часть была уничтожена, — отметил Немудрый.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов допустил, что ВС РФ могут более масштабно задействовать хорошо знакомую по боям в Покровске тактику разделения сил противника в ходе дальнейшего продвижения на Славянско-Краматорском направлении, которое стало возможным после взятия контроля над Часовым Яром. В Минобороны России не подтверждали данную информацию.

Отмечается, что 31 июля в Министерстве обороны РФ сообщили о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Операцию провели военнослужащие Южной группировки войск. В ведомстве уточнили, что этот населенный пункт обладает особым оперативно-стратегическим значением.

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Вооруженные Силы
Красноармейск
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