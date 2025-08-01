«Замысел рухнул»: Пушков заявил о провальной попытке США обескровить Россию

США своими угрозами введения санкций не смогли убедить Китай отказаться от российской нефти, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По его словам, Вашингтону не удалось финансово обескровить Москву, так как Пекин является одним из главных покупателей энергоресурса из РФ.

Замысел сената США <…> во многом рухнул, еще даже не будучи принятым. Финансово обескровить Россию не получится, поскольку именно Китай является главным покупателем российской нефти, — написал Пушков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции против РФ, но не уверен в их эффективности. По его словам, решение об этом он примет через восемь дней.

До этого Трамп объявил, что новый ультиматум для РФ по прекращению огня составит 10–12 дней, «нет никаких причин ждать 50 дней». Хозяин Белого дома добавил, что хотел быть щедрым, но это не привело к прогрессу.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что власти США не волнует торговля между Россией и Индией. По его словам, Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары.