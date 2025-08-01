Китай жестко ответил США на вопрос о России

В Совете Безопасности ООН развернулась жесткая дипломатическая перепалка после того, как представитель США Дороти Ши обвинила Китай в поставках компонентов для российского оружия, передает китайское издание Sohu. В ответ китайский представитель Гэн Шуан задал ей несколько вопросов, после которых в зале воцарилась тишина.

Как пишет Sohu, Гэн Шуан поинтересовался, что стояло в истоке конфликта с Россией и какая страна постоянно провоцировала россиян. Гэн Шуан также поинтересовался, кто предоставил Украине вооружение и финансовую помощь на миллиарды долларов. В завершение он заявил, что Дороти Ши должно быть стыдно за сказанное.

Как только Гэн Шуан это сказал, не только представители США онемели, но и весь остальной зал погрузился в тишину, — сказано в публикации.

Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир. Также Рубио заявил, что вооруженный конфликт между Россией и США является немыслимым.