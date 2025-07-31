Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 18:39

Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС

Строить третью АЭС в Казахстане будет Китай

Третью атомную электростанцию в Казахстане, как и вторую, построят китайские подрядчики, заявил первый вице-премьер страны Роман Скляр. По его словам, которые передает, «Sputnik Казахстан», потенциальные площадки для размещения новой АЭС пока находятся на стадии рассмотрения.

Точная стоимость как второго, так и третьего атомных объектов еще не определена — расчеты продолжаются. Отвечая на вопрос о возможном подрядчике, вице-премьер отметил: «думаю, да», имея в виду ту же компанию, что займется строительством второй АЭС. Хотя конкретное название предприятия не было названо, ранее казахстанский регулятор предполагал, что проект может возглавить китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что подготовка к строительству первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) началась в Усть-Куйге Усть-Янского района республики. По его словам, все работы идут по графику, утвержденному на 2025 год.

АЭС
Казахстан
Китай
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Умер основатель Independent Media и экс-президент РБК Дерк Сауэр
Стало известно, как погибла биатлонистка Дальмайер
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.