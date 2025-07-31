Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС Строить третью АЭС в Казахстане будет Китай

Третью атомную электростанцию в Казахстане, как и вторую, построят китайские подрядчики, заявил первый вице-премьер страны Роман Скляр. По его словам, которые передает, «Sputnik Казахстан», потенциальные площадки для размещения новой АЭС пока находятся на стадии рассмотрения.

Точная стоимость как второго, так и третьего атомных объектов еще не определена — расчеты продолжаются. Отвечая на вопрос о возможном подрядчике, вице-премьер отметил: «думаю, да», имея в виду ту же компанию, что займется строительством второй АЭС. Хотя конкретное название предприятия не было названо, ранее казахстанский регулятор предполагал, что проект может возглавить китайская госкорпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что подготовка к строительству первой в мире наземной атомной станции малой мощности (АСММ) началась в Усть-Куйге Усть-Янского района республики. По его словам, все работы идут по графику, утвержденному на 2025 год.