Зеленского предупредили о непоправимом репутационном ущербе

Президент Украины Владимир Зеленский понес необратимый репутационный ущерб, сообщает The Spectator. Украинского лидера, как отметили в публикации, подкосила ситуация со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционном бюро (НАБУ).

Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым, – говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов во многих городах страны. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Позже Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который должен закрепить независимость САП и НАБУ. В тексте законопроекта сказано, что теперь генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. При этом работники САП подчиняются только руководителю своего ведомства, его первому заместителю и заместителю. Верховная рада поддержала законопроект. За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат.