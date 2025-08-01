Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 11:10

Зеленского предупредили о непоправимом репутационном ущербе

The Spectator: Зеленский понес необратимый репутационный ущерб из-за НАБУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Luka Kolanovic/IMAGO/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский понес необратимый репутационный ущерб, сообщает The Spectator. Украинского лидера, как отметили в публикации, подкосила ситуация со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционном бюро (НАБУ).

Зеленский немедленно подписал закон. Однако репутационный ущерб был необратимым, – говорится в публикации.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов во многих городах страны. Мэр Киева Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Позже Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который должен закрепить независимость САП и НАБУ. В тексте законопроекта сказано, что теперь генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. При этом работники САП подчиняются только руководителю своего ведомства, его первому заместителю и заместителю. Верховная рада поддержала законопроект. За соответствующее решение проголосовал 331 народный депутат.

НАБУ
Владимир Зеленский
репутация
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд
В России упростили полеты беспилотников
Глава ФПБК придумал наказание для Макаревича после оскорбления Пахмутовой
Двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ по российскому региону
Миллиардер Далио полностью вышел из основанного им же хедж-фонда
Американская компания прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в России
Разработчик «Мира танков» может выкупить российскую игру об инопланетянах
Иномарка влетела в пешехода и перевернулась в Петербурге
Названы причины резкого увеличения риска развития РПП у девочек-подростков
Протоиерей Ткачев «разрешил» бить детей при одном условии
Джастин Тимберлейк сосватал россиянке несколько тысяч женихов
Медсестра получила выплаты за пять погибших на СВО мужей
Актера Ивана Краско доставили в реанимацию
Ситуация в Сумской области утром 1 августа: мясные штурмы, рота трупов
В Нижневартовске мужчина убил знакомого из-за собаки
Украинского пенсионера избили и насильно увезли в ТЦК
На Украине допустили выход российских войск к Киеву в ближайшие месяцы
ВЦИОМ раскрыл уровень доверия россиян Путину
Разъяренная толпа жестоко избила россиянку в США
Борт Лукашенко сел в Петербурге
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.