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01 августа 2025 в 10:53

Трамп хотел продать Евросоюзу американские энергоресурсы на $1 трлн

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп требовал от Евросоюза закупить у США энергоносители на $1 трлн (более 80 трлн рублей) до конца его президентского срока, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника высокого ранга из Вашингтона. Взамен он предлагал снижение пошлин на товары из ЕС, которыми угрожал Брюсселю.

Сначала цифры были довольно реалистичными, а потом президент сказал: «Я думаю, вам следует закупить [энергоресурсы] на $1 трлн в течение моего [президентского] срока». В итоге они остановились на $750 млрд, хотя и эта сумма вам может показаться огромной, – сообщил собеседник издания.

Трамп и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее договорились о введении с 1 августа американских пошлин в 15% на 75% европейского экспорта. Взамен ЕС обязался отказаться от импорта российских энергоресурсов и перейти на закупку американских нефти, газа и ядерного топлива, а также инвестировать в цифровую индустрию США.

Позже представитель ЕК Олоф Джилл заявил, что Еврокомиссия не имеет полномочий для того, чтобы заставить компании Евросоюза начать закупать энергоресурсы в США на $750 млрд (около 60,7 трлн рублей) или инвестировать в США $600 млрд (около 48,6 трлн рублей). По его словам, Брюссель будет «общаться с компаниями» и уговаривать их это сделать

Дональд Трамп
энергоресурсы
Евросоюз
США
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