В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США В ЕК признали отсутствие полномочий заставить бизнес закупать энергоресурсы США

Еврокомиссия признала, что не имеет полномочий для того, чтобы заставить компании Евросоюза начать закупать энергоресурсы в США на $750 млрд или инвестировать в США $600 млрд, заявил представитель ЕК Олоф Джилл. По его словам, Брюссель «общаться с компаниями» и уговаривать их это сделать, передает ТАСС.

Что касается обязательств по инвестициям и закупкам энергоресурсов. Конечно, Еврокомиссия не может диктовать компаниям условия. Но она может говорить с энергокомпаниями, может говорить с европейской промышленностью, чтобы увидеть, каковы их намерения на ближайшие годы, — отметил Джилл.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что страны региона намерены вкладываться в экономику США, так как это способствует развитию трансатлантических отношений. Джилл полагает, что, заключив сделку о пошлинах в 15%, Брюссель и Вашингтон «предотвратили наихудший сценарий».

Ранее западные СМИ писали, что разлад на встрече Трампа и Стармера был очевиден, несмотря на попытки сторон сосредоточиться на точках соприкосновения. Президент США, в частности, в жесткой манере раскритиковал политику Стармера в сферах миграции, налогообложения, преступности и энергетики.