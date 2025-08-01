Россиянам рассказали, какие изменения в бизнесе ожидаются в августе

С 1 августа российским предпринимателям станет проще выстраивать корпоративные цепочки, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, также в силу вступят обновленные правила Банка России по расчету и депонированию обязательных резервов.

С 1 августа предпринимателям будет проще выстраивать корпоративные цепочки: хозяйственному обществу будет разрешено иметь единственным участником другое общество, у которого тоже один участник. В этот же день вступят в силу обновленные правила Банка России по расчету и депонированию обязательных резервов, включая филиалы иностранных банков: для них начнут действовать фиксированные нормы по обязательствам в рублях и в валютах разных стран. По транспорту вступят в силу скорректированные коэффициенты утилизационного сбора, — сказал Говырин.

Он отметил, что с 2 августа будет введен описанный на уровне правительства бизнес‑процесс подтверждения нулевой ставки НДС по экспорту, а с 3 августа будут обновлены правила так называемых общих кредитов, когда деньги предоставляет не один банк, а несколько одновременно. Кроме того, уточнил депутат, срок подачи заявки на патент после публикации изобретения будет увеличен до 12 месяцев, а для банков с базовой лицензией будут расширены возможности работы с драгоценными металлами и ценными бумагами.

4 августа будет расширен перечень профессий для упрощенного вида на жительство иностранных специалистов: добавят корреспондента и редактора для российских СМИ на иностранных языках, что упростит найм в медиа и образовательных проектах. С 10 августа будут уточнены правила признания телеком‑оборудования российским и обновлен реестр радиоэлектронной продукции — поставщикам будет легче входить в закупки и корпоративные стандарты. В секторе кооперативных финансов с 10 августа начнет действовать базовый стандарт по работе с потребителями, — добавил Говырин.

Парламентарий подчеркнул, что с 20 августа будет обновлен перечень операций, подпадающих под обязательный контроль по 115‑ФЗ: добавят операции с драгоценными металлами и камнями на крупные суммы. По словам Говырина, 26 августа будут уточнены требования к складам временного хранения, а 31 августа расширят функционал ИС «Одно окно» во внешней торговле.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в бюджетную систему страны. Положение предусматривает открытие и функционирование специального счета цифрового рубля Федерального казначейства.