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01 августа 2025 в 11:04

Самодельный вертолет убил пенсионера из деревни после попытки взлететь

В кировской Залазне пенсионер погиб при запуске самодельного вертолета в поле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самодельный вертолет унес жизнь 88-летнего пенсионера во время испытаний, информирует РЕН ТВ. Несчастный случай произошел в деревне Залазна Кировской области. Авиаконструктор-любитель Владимир Трапезников запустил конструкцию в поле, но тест обернулся его гибелью.

Трапезников всю свою жизнь посвятил авиамоделированию, воплощая свою детскую мечту стать летчиком. С 1964 года он построил пять самолетов, среди которых особо успешными оказались «Росинант», «Амфибия» и «Вятич». Его работы не раз становились темой многочисленных публикаций и даже документального фильма.

Накануне трагедии Владимир вместе с родными – дочерью и зятем – прибыл на поле недалеко от деревни Залазна, чтобы протестировать свою новую конструкцию. По словам собеседника издания, при запуске двигателя и наборе оборотов лопасти вертолета оторвались. Одна из них нанесла мужчине смертельную травму головы.

Пенсионера оперативно госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Он скончался в больнице от полученных ранений.

Ранее в Москве 12-летний школьник получил серьезную травму глаза, когда играл с FPV-дроном. Инцидент едва не лишил мальчика зрения, но врачам удалось его спасти.

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