Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 10:45

Офтальмолог раскрыл, как правильно настроить яркость телевизора

Офтальмолог Светлаков: яркость телевизора не должна вызывать блеска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оптимальная яркость телевизора не должна создавать чрезмерного блеска, заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. По его словам, разные типы экранов — LED, LCD, OLED — могут по-разному восприниматься зрителем в зависимости от угла просмотра и индивидуальных особенностей зрения. Он отметил, что это влияет на оптимальное расстояние, которое должно быть от глаз до экрана телевизора.

Во время настройки телевизора, кроме расстояния, стоит обратить внимание и на другие моменты. Например, уровень яркости помещения и качество изображения на экране. Яркость телевизора не должна вызывать чрезмерного блеска, а комната должна быть достаточно освещена, чтобы избежать сильного контраста между экраном и окружающим пространством. Также стоит учитывать, что различные технологии экранов — LED, LCD, OLED и другие — могут иметь различие в восприятии изображения и углов зрения. Это также может повлиять на оптимальное расстояние, которое должно быть соблюдено, — пояснил Светлаков.

Ранее врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Элина Санторо заявила, что черника и морковь действительно полезны для здоровья глаз, но не являются панацеей. По ее словам, эти продукты содержат ценные вещества, поддерживающие зрение, однако их эффективность часто переоценивают.

офтальмологи
советы
телевизоры
зрение
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сербии пройдет экстренное заседание Совбеза после задержания экс-министра
Коммунальщикам вынесли приговор по делу о сварившимся заживо велосипедисте
В Самаре насильник надругался над девочкой и поджег место происшествия
Вооруженный мачете мужчина переполошил Камчатку после серии убийств
Генерал раскрыл, в кого британцы превратят украинских детей в лагерях
Пятеро по лавкам у одного педофила: многодетный отец пошел под суд
В России упростили полеты беспилотников
Глава ФПБК придумал наказание для Макаревича после оскорбления Пахмутовой
Двое мужчин получили ранения при атаке ВСУ по российскому региону
Миллиардер Далио полностью вышел из основанного им же хедж-фонда
Американская компания прекратила выпуск бумажной продукции Kleenex в России
Разработчик «Мира танков» может выкупить российскую игру об инопланетянах
Иномарка влетела в пешехода и перевернулась в Петербурге
Названы причины резкого увеличения риска развития РПП у девочек-подростков
Протоиерей Ткачев «разрешил» бить детей при одном условии
Джастин Тимберлейк сосватал россиянке несколько тысяч женихов
Медсестра получила выплаты за пять погибших на СВО мужей
Актера Ивана Краско доставили в реанимацию
Ситуация в Сумской области утром 1 августа: мясные штурмы, рота трупов
В Нижневартовске мужчина убил знакомого из-за собаки
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.