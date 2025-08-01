Офтальмолог раскрыл, как правильно настроить яркость телевизора

Оптимальная яркость телевизора не должна создавать чрезмерного блеска, заявил NEWS.ru офтальмохирург Кирилл Светлаков. По его словам, разные типы экранов — LED, LCD, OLED — могут по-разному восприниматься зрителем в зависимости от угла просмотра и индивидуальных особенностей зрения. Он отметил, что это влияет на оптимальное расстояние, которое должно быть от глаз до экрана телевизора.

Во время настройки телевизора, кроме расстояния, стоит обратить внимание и на другие моменты. Например, уровень яркости помещения и качество изображения на экране. Яркость телевизора не должна вызывать чрезмерного блеска, а комната должна быть достаточно освещена, чтобы избежать сильного контраста между экраном и окружающим пространством. Также стоит учитывать, что различные технологии экранов — LED, LCD, OLED и другие — могут иметь различие в восприятии изображения и углов зрения. Это также может повлиять на оптимальное расстояние, которое должно быть соблюдено, — пояснил Светлаков.

Ранее врач-офтальмолог высшей квалификационной категории Элина Санторо заявила, что черника и морковь действительно полезны для здоровья глаз, но не являются панацеей. По ее словам, эти продукты содержат ценные вещества, поддерживающие зрение, однако их эффективность часто переоценивают.