Минобразования контролирует ситуацию с избиением школьницы в Чебоксарах

Фото: Прокуратура Чувашии

Министерство образования и молодежной политики Чувашии взяло на личный контроль ситуацию с избиением ученицы школы № 35 преподавательницей, заявил в беседе с NEWS.ru первый замглавы ведомства Алексей Лукшин. По его словам, представители Минобразования посетят учебное заведение 23 мая и опросят учителей по поводу данного эпизода.

Министерство образования, как только данное видео появилось в соцсетях, тут же запросило информацию от учреждения. Мы берем ситуацию под контроль, также в плане мероприятий планируем завтра утром выезд специалистов школьного отдела Министерства образования в школу № 35 в Чебоксарах. Данная информация подтвердилась, то есть данный факт имел место быть, — сказал Лукшин.

По его словам, пнувшая школьницу учительница математики призналась, что выставила ногу, пытаясь защититься от девочки. Преподавательница подчеркнула, что недавно она перенесла операцию на брюшной полости. Директор школы и учительница уже написали объяснительные, последняя также подписала заявление об увольнении по собственному желанию. О состоянии пострадавшей школьницы пока информации нет, подчеркнул представитель Минобразования.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как преподавательница пинает ногой в живот ученицу. В прокуратуре Чувашии уточнили, что сотрудники проверяют достоверность ролика, а также обстоятельства произошедшего.