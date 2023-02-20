Минобороны России подтвердило гибель срочников в Курской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шесть бойцов Западного военного округа погибли в Курской области при пожаре в блиндаже, сообщили в Минобороны России. Причиной происшествия стало нарушение требований пожарной безопасности, передает РИА Новости.

В результате грубого нарушения военнослужащими <...> требований безопасности при обращении с горючими материалами, произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости в блиндаже, — сообщили в ведомстве.

Проводится проверка с участием комиссии Западного военного округа.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что взрыв произошел утром 20 февраля, когда военнослужащие топили печь в блиндаже. На улицу удалось выбежать только двоим военным, количество жертв на данный момент неизвестно.

Ранее 45.RU сообщал со ссылкой на военного комисcара Айрата Зарипова, что двое мобилизованных из Курганской области скончались в учебном центре в Елани. По его словам, один из них захлебнулcя рвотой, а другой покончил с собой. Минобороны эту информацию не комментировало.