https://static.news.ru/photo/0d2d729e-48ee-11ea-872a-fa163e074e61_660.jpg Сергей Удальцов Фото: Дмитрий Киселев/NEWS.ru

Столичное правительство согласовало проведение 15 февраля в Москве митинга «За проведение референдума по поправкам в Конституцию и смену курса развития страны». Митинг организуют представители «Левого фронта», Партии Дела, движения «Новороссия», партии «Другая Россия» и ряда других организаций.

Акция начнётся в 12.30 на Суворовской площади (в сквере напротив Театра Российской армии), письменное согласование получено, — сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в Facebook.

Участники митинга готовятся выступить против узурпации власти, потребовать проведения референдума по поправкам в Конституцию с порогом явки не менее 50% и голосованием по каждой группе поправок отдельно. Кроме того, организаторы предлагают свои поправки в Конституцию: установить госсобственность на природные ресурсы и недра, возраст выхода на пенсию — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, плату за услуги ЖКХ в размере, не превышающем 10% от совокупного дохода семьи, прогрессивное налогообложение доходов физлиц и привязку зарплат госчиновников к прожиточному минимуму.

Как писал NEWS.ru, группа оппозиционеров направила мэру Москвы открытое письмо, в котором они просят Сергея Собянина не препятствовать проведению марша памяти Бориса Немцова 29 февраля. Под ним подписались основатель ФБК Алексей Навальный, глава «Яблока» Николай Рыбаков, глава ПАРНАС Михаил Касьянов, глава «Мемориала» Александр Черкасов, музыкант Андрей Макаревич и другие. Оппозиционеры уточнили, что официальное уведомление о проведении марша подадут за две недели в соответствии с законом. Они предупредили, что акция будет носить не только мемориальный, но и политический характер. На «мирном мероприятии» они намерены выразить своё отношение к последним инициативам руководства страны.