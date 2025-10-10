Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 10:14

Мать утонувшего в ведре младенца получила наказание

В Омской области мать утонувшего в ведре ребенка приговорили к 10 месяцам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Омский суд приговорил жительницу Павлоградского района к 10 месяцам лишения свободы за гибель ее годовалой дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Ребенок утонул, упав вниз головой в ведро с водой, пока выпившие родители спали. Женщину и ее супруга также лишили родительских прав на двух сыновей.

Вину в совершении преступления женщина признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Трагедия произошла 14 июня 2025 года. Дети играли на кухне, где стояло ведро с водой. Двухлетний и четырехлетний братья не смогли помочь упавшей девочке, и она захлебнулась. Как отметили в СК, женщина ранее уже была лишена прав на троих детей и неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее в Энгельсе Саратовской области возбудили уголовное дело после гибели малолетнего ребенка, который упал в канализационный колодец на территории частного дома. Трагедия произошла 23 сентября. Ребенка вытащили из выгребной ямы без признаков жизни.

