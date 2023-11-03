Mash: жителю Шебекино оторвало ногу при обстреле ВСУ Mash: ВСУ обстреляли гуманитарный склад в Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали склад с гуманитарной помощью в Шебекино Белгородской области. По его информации, пострадали три человека, одному из которых оторвало ногу. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Mash, ВСУ обстреляли объект из реактивной системы залпового огня «Град» в 12:30 по местному времени. В публикации уточняется, что в этот момент там проходили учения МЧС по ликвидации последствий обстрелов.

Канал уточняет, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Также в публикации сообщается, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинская армия атаковала приграничные районы из минометов. Также при помощи дронов и беспилотников самолетного типа на населенные пункты была сброшена взрывчатка, уточнил он.

В Грайворонском городском округе над хутором Масычево тем временем был сбит один БПЛА, добавил губернатор. По селу Терезовка выпустили пять снарядов, еще три прилета зафиксированы на пропускном пункте «Шебекино». Никто из мирных жителей не пострадал, разрушений также нет, сообщил Гладков.