Российский моряк лишился ноги в результате атаки на судно в Красном море

Российский моряк лишился ноги в результате атаки на судно в Красном море Моряк из России ранен при нападении на греческое судно Eternity C в Красном море

Российский моряк получил тяжелое ранение в результате атаки на греческое судно Eternity C под флагом Либерии в Красном море, передает Telegram-канал Mash. Мужчине пришлось ампутировать ногу. В результате атаки двое членов экипажа погибли и как минимум один пострадал.

Согласно предварительным данным, судно атаковали хуситы. Они нанесли удары с помощью морских беспилотников и реактивных гранат, запущенных с лодок.

Инцидент произошел в 50 морских милях от порта Ходейда в Йемене. На борту находился экипаж из 21 филиппинца и одного россиянина.

Ранее хуситы взяли ответственность за нападение на другой сухогруз, MV Magic Seas, который также управлялся Грецией под флагом Либерии. Экипаж судна экстренно покинул борт. Судно получило пробоину и загорелось в результате обстрела. Инцидент произошел в 51 миле к юго-востоку от Ходейды.

В конце июня хуситы пообещали начать атаки на объекты США в Красном море в ответ на американские удары по ядерным объектам Ирана. Член политбюро «Ансар Аллах» Мухаммед аль-Бухейти подчеркнул, что соглашение с США о перемирии утратило силу.