Mash: кикбоксер Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара

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Telegram-канал Mash пишет, что кикбоксер Игорь Мамонтов избил сотрудницу петербургского бара, предварительно выстрелив в ее сторону несколько раз. По данным канала, пострадавшую госпитализировали с ранами на лице.

Как указывает Mash, 30-летний спортсмен отдыхал в заведении на Невском проспекте, ближе к семи утра ему что-то не понравилось в поведении сотрудницы бара, и он два раза выстрелил в ее сторону из травматического оружия, однако пистолет дал осечку. По информации канала, после этого Мамонтов напал на девушку, повалив ее в помещении для сотрудников, где она пыталась спрятаться, и жестоко избил. По словам очевидцев, на которые ссылается Mash, спортсмен кричал, что он «боец, человек с большой буквы и чемпион мира».

Авторы публикации заявили, что подобный случай с участием кикбоксера уже происходил в 2017 году. Тогда вместе с другом Мамонтов избил отдыхающих в подмосковном пансионате, говорится в посте. Канал уверяет, что во время задержания спортсмен напал на сотрудников полиции, а после разгромил отделение МВД, в итоге утихомирить хулигана смогли лишь прибывшие сотрудники ОМОНа.

Ранее народный артист России Григорий Лепс подрался в Санкт-Петербурге с посетителем бара. Инцидент произошел после его концерта. После полуночи на Московском проспекте артист решил выяснить отношения с местным жителем. Лепс был с охранниками, которые тоже приняли участие в драке.

Адвокат Сергей Жорин позже рассказал, что в эпизоде с дракой с участием Лепса полиции важно будет установить причину конфликта, от этого будет зависеть степень виновности или невиновность артиста. По его словам, правоохранители также должны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда здоровью.