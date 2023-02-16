В детском саду умер шестилетний мальчик Шестилетний мальчик умер после физкультминутки в детском саду в Домодедово

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В детском саду Домодедово скончался шестилетний мальчик, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Ребенку стало плохо на занятии физкультурой. Врачи пытались спасти его, но оказались бессильны. Как выяснилось, у мальчика был врожденный порок сердца.

Приехавшие медики скорой зафиксировали остановку сердца. Мальчика несколько раз пытались реанимировать, но не удалось, — сообщил источник.

Во время занятия мальчик внезапно потерял сознание и перестал дышать, уточнил собеседник телеканала.

По данным MK.RU, ЧП произошло утром 15 февраля. Самочувствие ребенка ухудшилось около 10:20 после небольшой зарядки.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели ребенка, сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства, — говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура Подмосковья примет решение о дальнейших мерах.

Ранее в Москве в одном из частных детских садов четырехлетняя девочка во время прогулки сломала позвоночник, упав с горки. Ребенка доставили в больницу, где врачи диагностировали два перелома. Высота горки, с которой упала девочка, составляет около 1,5 метра.

На прошлой неделе в одном из столичных детских садов трехлетний ребенок умер от удушья, захлебнувшись рвотой. По словам директора учреждения, перед ЧП мальчик не жаловался на самочувствие. Воспитательница вызвала скорую после того, как не разбудила его после тихого часа.