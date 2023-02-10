Стали известны подробности гибели ребенка в московском детсаду Захлебнувшийся рвотой в московском детсаду ребенок не жаловался на плохое самочувствие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Захлебнувшийся в детсаду в Москве рвотой трехлетний ребенок не жаловался на то, что плохо себя чувствует, рассказала директор совмещенной с учреждением дошкольного образования школы № 2123. В беседе с Lenta.ru она отметила, что воспитательница во время дневного сна никуда не отходила от детей и была рядом с воспитанниками во время тихого часа.

9 февраля в нашем детском саду произошла трагедия. После дневного сна воспитанник дошкольной группы никак не просыпался. Воспитательница незамедлительно вызвала скорую помощь, бригада оперативно прибыла на место, — поделилась директор.

Руководитель отметила, что прибывшие медики провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти ребенка им не удалось. Администрация школы выразила родителям погибшего мальчика соболезнования и пообещала оказать любую необходимую помощь семье, в том числе и психологическую от профильных специалистов Городского психолого-педагогического центра. По факту произошедшего проводится служебное расследование.

Ранее стало известно, что в одном из московских детских садов ребенок умер от удушья во время дневного сна. По предварительным данным, воспитанник мог захлебнуться рвотой, из-за чего у него случилась асфиксия.