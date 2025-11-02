Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:14

«Ленфильм» ответил на обвинения в проведении полуголого показа

«Ленфильм»: охрана не пускала на модный показ пьяных людей

Здание киностудии «Ленфильм» Здание киностудии «Ленфильм» Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Охрана строго следила за соблюдением порядка и не допускала на модный показ, который прошел в здании «Ленфильма», лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде, об этом РБК рассказали в пресс-службе кинокомпании. Там также подчеркнули, что молодежные события по своему формату и атмосфере всегда отличаются от мероприятий делового характера.

Требования к порядку со стороны организаторов на площадке были соблюдены: на входе осуществлялась обязательная проверка по документам, сотрудники охраны не допускали лиц в состоянии опьянения и посетителей в неподобающем виде, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что гости вечеринки танцевали под техно-музыку в коротких топах или вовсе без верхней одежды. Попасть внутрь пытались сотни человек, очередь растянулась почти на полтора часа.

До этого депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что празднование Хеллоуина является скрытой оккультной практикой, наносящей ущерб духовному здоровью общества и противоречащей традиционным российским ценностям. Он призвал родителей отказаться от участия в подобных мероприятиях.

