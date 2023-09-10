Легкомоторный самолёт атаковал территорию Брянской области. Baza: легкомоторный самолет А-32 сбросил боеприпас на территории Брянской области

Фото: Yuriy Novostavskyy/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Легкомоторный самолет А-32

Легкомоторный самолет А-32, производимый на Украине, залетел на территорию Брянской области и сбросил неустановленный боеприпас, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел 10 сентября около 9 часов утра.

По данным канала, легкомоторный самолет, производимый украинским предприятием «Аэропракт», проник на 4 километра вглубь территории РФ, достигнув поселка Круча. В результате происшествия никто не пострадал.

За час до этого, по информации Baza, неизвестный летающий объект сбросил боеприпас на территорию законсервированной нефтеперекачивающей станции «Транснефти», которая находится в 4,5 километра от границы. В результате произошел взрыв, от которого образовалась воронка размером 3×1,5 метра. Согласно одной из версий, атаку мог совершить легкомоторный самолет, однако через некоторое время в районе станции был сбит БПЛА самолетного типа.

Минобороны РФ вечером 8 сентября сообщило, что российские средства ПВО обнаружили и сбили три украинских дрона самолетного типа над Брянском. Два БПЛА уничтожены в воздухе, один посажен с помощью систем РЭБ.

Также в Минобороны РФ сообщали, что средства противовоздушной обороны вечером 7 сентября перехватили два беспилотных летающих объекта самолетного типа в небе над Брянском. В ведомстве отметили, что один из дронов был уничтожен в воздухе.