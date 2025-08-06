Крымчанина осудили за госизмену и помощь ВСУ Крымчанин получил 18 лет за передачу данных о нефтебазе в Феодосии ВСУ

Верховный суд Крыма приговорил жителя Симферополя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, 31-летний мужчина собрал у нефтебазы в Феодосии данные о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов в пункт приема и передал в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, — говорится в сообщении.

Мужчина в 2023 году с помощью чат-бота ГУР отправил видеозапись передвижения локомотива, а также координаты терминала. Его действия пресекли сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее суд в Калининграде арестовал бывшего сотрудника одного из предприятий по обвинению в госизмене. По версии следствия, обвиняемый летом 2020 года заключил тайное соглашение с действовавшей в интересах правительства и оборонных ведомств США компанией. Мужчина должен был передавать информацию, в том числе закрытую, о производстве двигателей коррекции космических спутников на предприятии, где он ранее работал. В период с июля 2021 года по декабрь 2023 года он собирал и хранил такие сведения.