Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:47

Крымчанина осудили за госизмену и помощь ВСУ

Крымчанин получил 18 лет за передачу данных о нефтебазе в Феодосии ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд Крыма приговорил жителя Симферополя к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима за госизмену, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, 31-летний мужчина собрал у нефтебазы в Феодосии данные о передвижении локомотива с цистернами нефтепродуктов в пункт приема и передал в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, — говорится в сообщении.

Мужчина в 2023 году с помощью чат-бота ГУР отправил видеозапись передвижения локомотива, а также координаты терминала. Его действия пресекли сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Ранее суд в Калининграде арестовал бывшего сотрудника одного из предприятий по обвинению в госизмене. По версии следствия, обвиняемый летом 2020 года заключил тайное соглашение с действовавшей в интересах правительства и оборонных ведомств США компанией. Мужчина должен был передавать информацию, в том числе закрытую, о производстве двигателей коррекции космических спутников на предприятии, где он ранее работал. В период с июля 2021 года по декабрь 2023 года он собирал и хранил такие сведения.

госизмены
Крым
Феодосия
Симферополь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Специалисты оценили опасность извержения Ключевского вулкана
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.