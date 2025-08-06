Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 13:58

Калининградца арестовали за передачу данных о спутниках спецслужбам США

Фото: t.me/OblSud_klg

Суд в Калининграде арестовал бывшего сотрудника одного из предприятий, которого обвиняют в передаче информации о производстве компонентов космических спутников спецслужбам США, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Калининградского областного суда. Его отправили в СИЗО до 30 сентября.

В Центральный районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении О., который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена) <...>. Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября 2025 года, — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый летом 2020 года заключил тайное соглашение с действовавшей в интересах правительства и оборонных ведомств США компанией. Мужчина должен был передавать информацию, в том числе закрытую, о производстве двигателей коррекции космических спутников на предприятии, где он ранее работал. В период с июля 2021 года по декабрь 2023 года он собирал и хранил такие сведения.

Следствие считает, что калининградец может скрыться, уничтожить доказательства, оказать давление на свидетелей или помешать производству по уголовному делу. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее Лефортовский районный суд подтвердил информацию об аресте обвиняемого в государственной измене профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского. Его отправили в СИЗО до 25 сентября.

госизмены
спецслужбы
спутники
Калининград
