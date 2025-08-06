Суд подтвердил арест профессора РЭУ имени Плеханова по делу о госизмене Суд в Москве подтвердил арест профессора РЭУ им. Плеханова Салтыковского

Лефортовский районный суд подтвердил сообщения об аресте обвиняемого в государственной измене профессора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Вадима Салтыковского, следует из заявления на сайте инстанции. Его отправили в СИЗО до 25 сентября.

Постановлением <…> суда <…> от 28 июля 2025 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Салтыковского В. А. (профессор РЭУ им. Плеханова) <…> меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Салтыковский имеет ученую степень доктора наук, в РЭУ им. Плеханова мужчина вел курсы по мировой экономике. До работы в университете он возглавлял центр тестирования иностранцев при МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет), работал в институте экономики ГУУ (Государственный университет управления) на руководящих должностях, зампредом комитета при Торгово-промышленной палате по экономическому сотрудничеству с государствами Азии и Океании.

Ранее стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина по фамилии Салтыковский. Его подозревают в государственной измене. Дело было зарегистрировано в понедельник, 28 июля. Позже стало известно, что речь идет о профессоре РЭУ им. Плеханова. Страницу 60-летнего преподавателя также удалили с сайта университета, подробности дела засекречены.