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29 июля 2025 в 14:57

Россиянина Салтыковского хотят арестовать по делу о госизмене

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина по фамилии Салтыковский, сообщается в картотеке на сайте суда. Его подозревают в государственной измене.

Дело было зарегистрировано в понедельник, 28 июля. Сейчас его рассматривает судья. Другие подробности о возможном преступлении не известны.

Ранее Московский областной суд вынес приговор 40-летнему Александру, признанному виновным в государственной измене. Подмосковный житель получил пять лет колонии общего режима и штраф 500 тысяч рублей за сотрудничество с иностранным государством.

До этого стало известно, что блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут проверить на госизмену. Журналист был объявлен в международный розыск и заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности России.

Кроме того, сообщалось, что призывавший убивать русских работник одного из учебных заведений в Крыму Назар Т. был объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, 36-летний житель Симферополя в свободное время активно общался в украинских чатах в Telegram, в которых публиковали русофобские посты.

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