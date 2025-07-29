Жителя Подмосковья осудили за сотрудничество с иностранным государством

Московский областной суд вынес приговор 40-летнему Александру, признанному виновным в государственной измене, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и области, Подмосковный житель получил пять лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей за сотрудничество с иностранным государством.

Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и штрафом в размере 500 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что осужденный по собственной инициативе вступил в контакт с представителями зарубежного государства, рассчитывая получить поддержку и финансирование для деятельности, направленной против безопасности России. Уголовное дело было возбуждено по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранными структурами.

Ранее стало известно, что блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут проверить на госизмену. Журналист был объявлен в международный розыск и заочно арестован за осуществление целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности России.