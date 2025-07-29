Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали за госизмену В Москве по делу о госизмене арестован профессор РЭУ Плеханова Салтыковский

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене в Москве, сообщается на официальном портале судом общей юрисдикции г. Москвы. Страницу 60-летнего преподавателя также удалили с сайта университета, подробности дела засекречены. Профессору вменяется ст. 275 УК РФ.

Салтыковский имеет ученые степень доктора наук, в РЭУ им. Плеханова мужчина вел курсы по мировой экономике. До работы в университете он возглавлял центр тестирования иностранцев при МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет), работал в институте экономики ГУУ (Государственный университет управления) на руководящих должностях, зампредом комитета при Торгово-промышленной палате по экономическому сотрудничеству с государствами Азии и Океании.

Ранее из картотеки на сайте суда стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина по фамилии Салтыковский, которого подозревают в государственной измене. Дело было зарегистрировано в понедельник, 28 июля. Другие подробности о возможном преступлении не известны.