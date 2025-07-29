Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 16:09

Профессора РЭУ им. Плеханова арестовали за госизмену

В Москве по делу о госизмене арестован профессор РЭУ Плеханова Салтыковский

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора РЭУ им. Плеханова Вадима Салтыковского по делу о госизмене в Москве, сообщается на официальном портале судом общей юрисдикции г. Москвы. Страницу 60-летнего преподавателя также удалили с сайта университета, подробности дела засекречены. Профессору вменяется ст. 275 УК РФ.

Салтыковский имеет ученые степень доктора наук, в РЭУ им. Плеханова мужчина вел курсы по мировой экономике. До работы в университете он возглавлял центр тестирования иностранцев при МГЛУ (Московский государственный лингвистический университет), работал в институте экономики ГУУ (Государственный университет управления) на руководящих должностях, зампредом комитета при Торгово-промышленной палате по экономическому сотрудничеству с государствами Азии и Океании.

Ранее из картотеки на сайте суда стало известно, что в Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте россиянина по фамилии Салтыковский, которого подозревают в государственной измене. Дело было зарегистрировано в понедельник, 28 июля. Другие подробности о возможном преступлении не известны.

госизмены
РЭУим.Плеханова
аресты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зафиксирован масштабный сбой в работе сайта «Почты России»
Одна рок-группа пополнила список террористов и экстремистов
На Украине узнали о панике Сырского из-за обрушения фронта
Глава российской территориальной администрации пострадала после удара ВСУ
Нужны гранат и орехи: готовим лечо «Восточный базар»
Компания погасила долг в 6,2 млрд рублей и избежала уголовного дела
Россиянке пришлось биться в суде, чтобы оспорить собственную смерть
Ряд стран ЕС обвинили в попытках стравить Грузию с Россией
Российскую журналистку приговорили к 12 годам заключения
В Госдуме предрекли скорое завершение СВО по одной причине
Стилист рассказала о самых трендовых принтах этого лета
Грозовые ливни и духота до +40? Погода в Москве на выходные: чего ждать
Стали известны детали роскошной свадьбы дочери Стива Джобса за $6,7 млн
Работники ПАЗ ушли в отпуск до 3 августа
Главреда крупного спортивного СМИ повторно оштрафовали за пропаганду ЛГБТ
В России начнут предупреждать о массовых отключениях интернета по СМС
СК раскрыл подробности дела об изнасиловании проспавшей остановку женщины
«Где здесь обязательство?»: в ГД раскритиковали ЦБ из-за падения рубля
Авиакомпания лишила сотни россиян багажа и получила поддержку в Сети
Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.