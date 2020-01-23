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Жительница села Санниково Алтайского края, Татьяна Кадукина, прославившаяся в конце 2019 года тем, что упала в ноги Дмитрию Медведеву с просьбой дать горячую воду, теперь хочет стать муниципальным депутатом.

Как сообщает «МК на Алтае», четыре года назад Кадукина уже пробовала баллотироваться, но, по её словам, ей помешали местные чиновники. Сейчас она тоже не уверена в победе, но считает своим...