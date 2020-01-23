Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик опроверг данные о существенном росте заболеваний онкологией у новорождённых. Число случаев, по его информации, не превышает среднероссийскую статистику.
Ранее ряд сибирских СМИ написали, что в 2019 году в регионе родились трое детей с врожденной лейкемией и что такого раньше в крае не было.
Что касается края и рождения ребятишек с врождёнными заболеваниями крови — такое было и раньше. Такое не впервые. Если заболевание и появляется, то оно появляется до года обычно. Мы имеем среднестатистический уровень в России. Когда-то рождается по одному такому ребёнку, когда-то два, три, — сказал Немик журналистам.
Лейкемия — это заболевание, относящееся к гемабластозу, в результате которого клетки костного мозга повсюду замещаются на злокачественные.
Ранее NEWS.ru писал, что британские иммунологи из Кардиффского университета случайно обнаружили новый тип неклассических Т-лимфоцитов (клетки иммунной системы). Оказалось, что их рецепторы распознают разные типы рака. Кроме того, они не зависят от главного комплекса гистосовместимости человека, что расширяет возможности донорства.
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