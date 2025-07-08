Школьники посушили трусы на Вечном огне В Рубцовске школьники сушили одежду на Вечном огне и попали на видео

Школьники сушили одежду и кофты на вечном огне в Рубцовске Алтайского края, пишет Telegram-канал Mash Siberia. На представленных кадрах видно, как один из мальчиков снял с себя футболку и стоял в одних шортах. Двое других сидели на корточках рядом и наблюдали за происходящим.

Инцидент произошел на территории Мемориального комплекса. СК России возбудил уголовное дело по факту случившегося. Детей и родителей, отмечает канал, увезли на допрос. Органы проверяют, в каких условиях растут школьники. Возраст детей не раскрывается.

Ранее двое детей восьми и шести лет подожгли венки около Вечного огня мемориала «Боевая Слава» братьям Королевым в Пошехонье Ярославской области. В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что против законных представителей ребят составили административные протоколы.

В Ставропольском крае мужчины погрели ноги у Вечного огня и отправились в колонию-поселение на 2,5 года. Фигурантов признали виновными по статье об осквернении символов воинской славы России группой лиц.