Дрессировщица спасла мужа от льва на шоу в Сочи

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Лев напал на дрессировщика Алексея Макаренко во время циркового выступления в Сочи, сообщает KP.RU. От гибели мужчину спасла его супруга Ольга Борисова: она отогнала хищника. Инцидент попал на видео.

По словам очевидцев, во время шоу два льва выясняли отношения. Макаренко попытался разнять самцов, однако едва не стал жертвой третьего льва. На кадрах можно заметить, как животное подкралось к дрессировщику со спины, набросилось на него и повалило на землю.

Борисова, сама дрессировщица, тут же отогнала хищника. Сотрудникам цирка пришлось применить водометы и шумовую гранату, чтобы увести Макаренко.

Зрители начали аплодировать после нападения льва, им показалось, что это элемент шоу. Дрессировщик Эдгард Запашный в Telegram написал, что мужчине своевременно оказали помощь. Он также показал видео, запечатлевшее травмы и порезы, полученные Макаренко.

На днях подробно рассказывал своему ученику Илье Калинину, чем в корне отличаются тигры и львы: во время любых провокаций и драк вторые, скорее всего, будут объединяться и принимать участие в конфликте, — написал Запашный.

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