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05 августа 2025 в 20:26

Кадры уничтожения схрона с боеприпасами ВСУ российским БПЛА попали в Сеть

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Уничтожение замаскированного склада боеприпасов украинской армии на Южно-Донецком направлении российскими операторами БПЛА группировки «Восток» попало на видео, которым поделился военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале. Активность вражеских солдат в лесополосе в течение нескольких дней отслеживалась разведчиками, уточнил он.

Они (разведчики. — NEWS.ru) зафиксировали движение и разгрузку грузовых автомобилей. Это подтвердило, что украинские националисты оборудовали полевой склад для хранения боеприпасов, — отметил военкор.

Ранее представители Минобороны России сообщили об отступлении украинских войск в районе населенного пункта Январское Днепропетровской области под мощным натиском ВС РФ. В ведомстве отметили, что ВСУ оказывали ожесточенное сопротивление, но не выдержали напора и ретировались.

Кроме того, в министерстве заявили, что объекты транспортной инфраструктуры украинской армии были поражены солдатами ВС России. Также под ударами оказались места хранения беспилотников неприятеля.

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боеприпасы
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ВС РФ
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