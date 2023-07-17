Грозовые ливни затопили улицы Екатеринбурга Жители Свердловской области сообщают о ливнях и подтоплении улиц

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Свердловскую область охватил грозовой апокалипсис, пишет Telegram-канал «Подъем». Жители Екатеринбурга распространяют в Сети видеоролики со сгущающимися в небе тучами. Из-за мощного ливня улицы города оказались затоплены.

Водой залило и здание местного железнодорожного вокзала. По словам местной жительницы, она поднялась до рамок, а в некоторых местах достает до лодыжек.

На опубликованных кадрах видно, как автомобили с трудом пробираются сквозь город. Проблемы также испытывают и пешеходы. Людям приходится обходить затопленные участки.

У жителей домов на улице Солнечная пропало электричество, цены на такси в городе выросли в несколько раз.

Ранее на территории Туапсе менее чем за сутки выпали три месячные нормы осадков. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для борьбы с последствиями непогоды были привлечены около 300 человек, а также 50 единиц техники.

Как сообщили в прокуратуре региона, спасатели нашли тела двух человек, которые до этого числились пропавшими без вести. Ими оказались 20-летняя девушка и 67-летний мужчина. Дом, в котором они находились, смыло в реку в результате подтопления.