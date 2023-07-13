В Туапсе нашли тела двух пропавших без вести при потопе

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В Туапсе найдены тела двух человек, который числились пропавшими без вести во время подтопления, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. Ранее сообщалось, что после разгула стихии пропали три человека.

Двоих нашли в море погибшими, — сообщили агентству в прокуратуре.

Там уточнили, что речь идет о 20-летней девушке и 67-летнем мужчине. По данным ведомства, они находились в частном доме, который при подтоплении был смыт в реку, впадающую в Черное море.

Ранее сообщалось, что количество осадков, выпавших в Туапсинском районе Краснодарского края, составило тройную месячную норму — более 280 мм. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что к ликвидации последствий разгула стихии были привлечены около 300 человек и 50 единиц техники.

В результате наводнения пострадал ряд населенных пунктов. В четырех из них был введен режим чрезвычайно ситуации, в пятом эвакуировали 44 человека.

10 июля из-за обильных дождей произошло подтопление в Сочи. Местные жители жаловались, что вода добралась даже до квартир. Кроме того, пострадали транспортные средства как местных жителей, так и отдыхающих, ливень смыл около 10 машин.