Гостиничный комплекс в Красноярском крае охватил мощный пожар В Красноярском крае загорелись несколько деревянных корпусов отеля

Пожар охватил несколько деревянных корпусов отеля вблизи поселка Емельяново Красноярского края, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 900 квадратных метров. В результате инцидента пострадал один работник гостиницы.

Поступило сообщение о пожаре вблизи поселка Емельяново в Емельяновском районе. Горят несколько деревянных корпусов. По предварительным данным, общая площадь пожара составляет 900 кв. метров, — говорится в материале.

Ранее подразделения МЧС ликвидировали крупное возгорание на складе пластиковых труб в Астраханской области. Площадь пожара достигала 12 тыс. квадратных метров, для его тушения привлекались 80 спасателей, 28 единиц специальной техники и пожарный поезд.

Кроме того, в селе Малореченском под Алуштой во время пожара погиб 15-летний подросток, находившийся в своей комнате. По предварительным данным, возгорание произошло на кухне из-за неисправности отопительного прибора и замыкания электропроводки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.