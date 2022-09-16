Глава парламента Крыма призвал к моральной мобилизации россиян Глава парламента Крыма Константинов призвал к моральной мобилизации россиян

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Общество должно морально мобилизоваться и сплотиться в поддержке спецоперации на Украине. Такое мнение высказал РИА Новости глава парламента республики Крым Владимир Константинов. По его мнению, это поможет довести операцию «до логического конца».

Нужна моральная мобилизация общества, чтобы отбросить в сторону все ненужные разговоры и сплотиться вокруг доведения до логического конца и достижения победы в специальной военной операции, — сказал Константинов.

Он также заявил о том, что военнослужащие на передов должны «чувствовать поддежку и надежный тыл всей страны».

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил. Кроме того, Кадыров заявил, что будь его воля, он бы объявил в России военное положение и начал применять на Украине «любое вооружение». Но подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.