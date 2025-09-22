«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 09:28

Власти подтвердили «крайне сложную» ситуацию в российском регионе из-за ВСУ

Гладков: тяжелая ситуация складывается в двух районах Белгородской области

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru

В двух районах Белгородской области сложилась крайне тяжелая ситуация, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, наиболее сложная обстановка наблюдается в Краснояружском и Ракитянском районах.

К сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться крайне сложной. В последние дни очень тяжелая ситуация складывается в Краснояружском и Ракитянском районах, — указал руководитель российского региона.

Губернатор отметил, что накануне порядка 10 человек получили ранения различной степени тяжести. При этом трех человек спасти не удалось. Гладков подчеркнул, что цена, которую заплатит украинская сторона в ответ на обстрелы мирного населения, будет чрезвычайно высокой.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что Вооруженные силы Украины могут предпринять попытки прорыва в приграничные регионы России — Курскую, Белгородскую и Брянскую области. Он отметил, что тема провокаций и попыток прорыва со стороны ВСУ продолжает оставаться актуальной. По словам Алехина, речь не идет о масштабном вторжении на приграничные территории. Украинские силы пытаются атаковать лишь на тактическом уровне.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы могут проникать на территорию России через малодоступные маршруты. По словам эксперта, таким образом Киев пытается продемонстрировать президенту США Дональду Трампу свою способность вести боевые действия при наличии необходимого вооружения.

СВО
Белгородская область
Вячеслав Гладков
приграничье
