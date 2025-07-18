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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 16:21

Полковник назвал области, куда попытаются прорваться ВСУ

Полковник Алехин: ВСУ пытаются наступать под Курском, Белгородом и Брянском

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины попробуют прорваться в российские приграничные регионы: Курскую, Белгородскую и Брянскую область, рассказал в беседе с NEWS.ru полковник запаса Геннадий Алехин. Он отметил, что тема провокаций и попыток прорыва ВСУ через границу все еще актуальна.

Пытаться они будут. Попытки прорыва границы будут, и ВСУ сейчас эти попытки осуществляют — и на Курском направлении в приграничье, это населенный пункт Теткино, к примеру. Но они пытаются также прорваться и на Брянщине, и, в меньшей степени, на Белгородчине, — заявил Алехин.

Однако, по его словам, речи не идет о масштабном вторжении ВСУ в приграничье. Алехин добавил, что они пытаются атаковать лишь на тактическом уровне, а после поражений наземных войск переходят к тактике массового использования БПЛА.

Сейчас таких прорывных попыток нет — после того, как на Красной Яруге у них вклинение не получилось, и после их поражения под Суджей, они другую тактику избрали: это нанесение массированных дроновых атак. По 70--100 беспилотников залетают ежедневно на территорию Белгородского региона, — сказал Алехин.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы могут проникнуть на территорию России. Они могут пройти по козьим тропам. По словам эксперта, таким образом Киев хочет доказать президенту США Дональду Трампу свою способность вести боевые действия при наличии оружия.

ВСУ
приграничье
Курск
Белгород
Брянск
Михаил Розен
М. Розен
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