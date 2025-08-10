Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 августа 2025 в 09:04

Пробка перед Крымским мостом резко увеличилась

Перед Крымским мостом скопилось 845 машин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед Крымским мостом со стороны Тамани образовалась очередь из 845 автомобилей, сообщили в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к переправе. Время ожидания превышает три часа. При этом уточняется, что со стороны Керчи движение свободное, заторов нет.

В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 845 транспортных средств. Время ожидания около трех часов, — сказано в сообщении.

Около шести утра 10 августа в пробке было 587 автомобилей. Машины стояли в очереди на досмотр со стороны Тамани. Время ожидания в это время составляло около двух часов.

7 августа на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 3,5 тысячи машин, направляющихся на полуостров. На тот момент со стороны Тамани ожидали досмотра примерно 2400 транспортных средств, а со стороны Керчи — еще 1050 автомобилей. Время ожидания в пробке превышало пять часов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что большие пробки перед Крымским мостом могли образоваться из-за тщательного досмотра машин. По его словам, сейчас на полуостров направляется много туристов, которые едут на пляжи Евпатории.

пробки
Крымский мост
очереди
машины
