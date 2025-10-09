Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 12:56

«Развернулась на полную катушку»: Фадеев об идеологической войне против РФ

Глава СПЧ Фадеев: идеологическая война Запада против РФ началась в 90-х годах

Валерий Фадеев Валерий Фадеев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идеологическая война Запада против России началась еще в 90-х годах, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его мнению, которые передает корреспондент NEWS.ru, это произошло после «непродолжительного романтического периода» в отношениях сторон.

Идеологическая война началась еще в 90-х годах, после непродолжительного романтического периода отношений России и Запада. Как только Западу стало ясно, что РФ не развалилась, эта война и началась, — подчеркнул Фадеев.

Он уточнил, что в нулевых годах она шла уже активно, а после знаменитой мюнхенской речи российского лидера Владимира Путина «развернулась на полную катушку». В рамках своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году глава государства затронул темы расширения НАТО, однополярного мира, деградации института ОБСЕ и другие.

Ранее председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в ряде европейских стран возрождаются неонацистские идеологии, напоминающие те, что зародились в Германии в 1920–1930-е годы. Сенатор уверен, что западные государства умышленно игнорируют эти процессы ради политической выгоды.

