ФСБ показала видео ликвидации украинского агента под Тюменью

ФСБ показала видео с моментом ликвидации диверсанта в Тюменской области, который был завербован украинскими спецслужбами. Оно было снято на окраине лесного массива, передает ТАСС.

На кадрах видно, как силовики с автоматами выходят из машины и направляются к машине диверсанта. В какой-то момент начинается перестрелка. Спустя несколько секунд сотрудники обходят его разных сторон и ликвидируют.

Ранее сообщалось, что украинский агент действовал по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

До этого ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания. По данным ФСБ, мужчина, связанный с запрещенной в России террористической организацией, готовил подрыв железнодорожного моста с помощью самодельной бомбы мощностью 11 кг.