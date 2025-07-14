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14 июля 2025 в 14:49

ФСБ показала видео ликвидации украинского агента под Тюменью

ФСБ показала видео с моментом ликвидации диверсанта в Тюменской области, который был завербован украинскими спецслужбами. Оно было снято на окраине лесного массива, передает ТАСС.

На кадрах видно, как силовики с автоматами выходят из машины и направляются к машине диверсанта. В какой-то момент начинается перестрелка. Спустя несколько секунд сотрудники обходят его разных сторон и ликвидируют.

Ранее сообщалось, что украинский агент действовал по заданию украинских спецслужб. Злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

До этого ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания. По данным ФСБ, мужчина, связанный с запрещенной в России террористической организацией, готовил подрыв железнодорожного моста с помощью самодельной бомбы мощностью 11 кг.

Россия
Тюменская область
ФСБ
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