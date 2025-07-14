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14 июля 2025 в 12:53

ФСБ предотвратила теракт в российском регионе

В Тюмени ликвидировали агента Украины, готовившего теракт против военнослужащего

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ ответным огнем уничтожили в Тюменской области завербованного спецслужбами Украины гражданина России, готовившего теракт против военнослужащего, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.

В Тюменской области предотвращен террористический акт <...>. Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован, — сообщили в ЦОС.

Ранее в Мелитополе задержали двух человек, которых подозревают в связях с разведкой Украины. По данным ФСБ, они передавали противнику информацию о месте дислокации личного состава и о технике российских военных.

До этого ФСБ России показала видео ликвидации россиянина, планировавшего теракт в Саратовской области. Мужчина оказал вооруженное сопротивление силовикам во время задержания.

Также сообщалось, что суд отправил на два месяца в СИЗО подозреваемого в подготовке теракта на 9 Мая в Москве. Защита пыталась оспорить арест, но судья отклонил апелляционную жалобу.

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