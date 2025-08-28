День знаний — 2025
28 августа 2025 в 11:53

«Совершила ошибку»: ФСБ показала допрос сотрудничавшей с Украиной россиянки

ФСБ показала допрос жительницы Рязани, которая сотрудничала с разведкой Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ опубликовала кадры допроса жительницы Рязани, которая получила пять лет лишения свободы за сотрудничество с военной разведкой Украины. Женщина призналась, что совершила ошибку и пояснила, что изначально общалась со знакомым, который, как выяснилось позднее, был преступником, передает ТАСС.

Я поддерживала контакт со Славой. Потом выяснилось, что он разведка Украины. Он меня просил данные по поводу порохового завода, спрашивал про ТЭЦ рязанскую, НПЗ. Я ничего не могла ему сказать, потому что была в это время на даче. Я, конечно, сделала ошибку, — сказала осужденная.

Ранее жительница Забайкалья получила пять лет лишения свободы за публичное оправдание терроризма. Женщина регулярно публиковала в Telegram сообщения, которые оправдывают деятельность украинских спецслужб.

Также в Воронежской области сотрудники ФСБ задержали российского гражданина, подозреваемого в шпионской деятельности. Мужчина по заданию украинской разведки собирал информацию о системах противовоздушной обороны и планировал совершить диверсию на энергообъекте региона.

