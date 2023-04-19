Экс-полицейскому грозит срок за переписку с малолетними девочками Общавшегося на «Мамбе» с несовершеннолетними экс-полицейского потребовали приговорить к шести годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему сотруднику пермского ОБЭП грозит шесть лет за интим-переписки с малолетними девочками на «Мамбе», сообщает Mash. Подсудимый отказался признавать свою вину на том основании, что он не мог достоверно знать возраст тех, с кем общался на сайте.

Как пишет канал, мужчина познакомился с подростками на сайте во время пандемии. По его словам, они представлялись совершеннолетними и предлагали ему купить свои фото с обнаженкой. Сейчас мужчина готовится к завтрашнему оглашению приговора в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Ранее суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом. Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».

В Смоленске подозреваемый в педофилии травматолог с 23-летним стажем избежал уголовной ответственности и вернулся работать в больницу, где он в том числе взаимодействует с детьми.