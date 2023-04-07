Подозреваемый в педофилии травматолог остался работать с детьми в больнице Смоленский депутат Баранов: подозреваемый в педофилии травматолог остался работать в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в педофилии травматолог с 23-летним стажем избежал уголовной ответственности и вернулся работать в больницу, где он в том числе взаимодействует с детьми, пожаловался депутат Смоленского городского Совета Максим Баранов. Он пояснил в разговоре с Lenta.ru, что видео с задержанием и общением врача с детьми, которое парламентарий недавно опубликовал в социальных сетях, было снято 2 апреля 2022 года и изначально планировалось показать его общественности после того, как будет заведено уголовное дело.

Как я понимаю, его допросили и сразу отпустили. <...> Хотели выложить видеоролик, когда на него уголовное дело заведут. Мы ждали, ждали, жалобы писали, а недавно я получил от прокуратуры отказ, — отметил депутат.

По словам Баранова, о том, что травматолог общается с детьми, он узнал от своих воспитанников, с которыми тренируется. Тогда парламентарий предложил 15-17 летним подросткам поддержать диалог, в ходе которого от врача поступали недвусмысленные намеки. В конце концов травматолог созвонился с детьми и договорился о встрече. На место с ними отправился сам парламентарий и следователи.

Назначили встречу, он набрал, предложил оплатить такси, мы сразу поехали с ребятами и их матерью в полицию, написали заявления, потом я позвонил своим друзьям, взял такси, со следователями и с детьми мы сели в машину, когда он подошел, они заломали его, — рассказал депутат.

Баранов уточнил, что после задержания никого из заявителей не вызвали на допрос. Он пояснил, что это стало одной из причин для публикации видеоролика. Депутат отметил, что врач продолжает делать операции под наркозом и неизвестно, как он ведет себя в это время с пациентами, среди которых есть взрослые и дети.

Источник издания также подтвердил, что травматолог продолжает работать в БСМП «Красный крест». При этом он характеризует врача как нервного и хамоватого человека.

В Санкт-Петербурге ранее задержали местного жителя, снимавшего видеоуроки по совращению детей, который практиковался над своей 12-летней падчерицей. Мужчина продавал порно с приемной дочерью иностранцам в даркнете, где фото и видео обнаружили силовики.