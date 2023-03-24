SHOT: житель Петербурга снимал «видеоуроки совращения» с приемной дочерью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали местного жителя, снимавшего видеоуроки по совращению детей, который практиковался над своей 12-летней падчерицей, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина продавал порно с приемной дочерью иностранцам в даркнете, где фото и видео обнаружили силовики. Личность удалось установить не сразу, поскольку на девочке была надета маска.

Предположительно, на видео с 12-летней девочкой мужчина наглядно показывал, как домогаться несовершеннолетних. Детское порно петербуржец продавал за криптовалюту. Силовикам в ходе проверки удалось вычислить телефон, с которого мужчина снимал ролики, и определить местоположение подозреваемого. Им оказался 37-летний мужчина. В ходе обысков у него дома обнаружили компьютер с программой шифрования, и сами фото и видео с извращениями.

Сейчас правоохранители выясняют, когда педофил удочерил ребенка. Возбуждены уголовные дела по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции».

Ранее в Москве учителя русского языка и литературы обвинили в развращении учениц на уроках. На пожилого преподавателя пожалась мама одной из школьниц. Предварительно установлено, что мужчина домогался девочек в течение трех лет.