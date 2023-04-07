Педофила-псевдоврача арестовали за нападение на школьницу в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Новосибирске арестовал на два месяца 51-летнего мужчину, который пытался заставить девочку раздеться в подъезде, представившись врачом, сообщает «Сиб.фм». Подозреваемому в педофилии грозит лишение свободы на срок до 20 лет. До этого он уже совершал похожее нападение на ребенка, но тогда его осудили только на три года и по статье «Грабеж».

Инцидент произошел 4 апреля. Обвиняемый преследовал школьницу на улице, а затем забежал за ней в подъезд и зажал между этажами. Злоумышленник представился врачом и заявил, что ему нужно провести осмотр. Девочке удалось вырваться, когда педофил отвлекся на звук выпавшей из кармана куртки бутылки. Нападавшего задержали на следующий день

Выяснилось, что безработный Сергей Т. совсем недавно освободился из колонии, в которой оказался из-за схожего преступления. В 2019 году он в состоянии алкогольного опьянения напал на школьницу в подъезде, также представился врачом и потребовал от нее раздеться. Девочка начала кричать на весь подъезд, после чего нападавший вырвал у нее смартфон и убежал. Тогда его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в грабеже с применением насилия, не опасного для жизни. На данный момент его обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Ранее в Москве учителя русского языка и литературы обвинили в развращении учениц на уроках. На пожилого преподавателя пожаловалась мама одной из школьниц. Предварительно установлено, что мужчина домогался девочек в течение трех лет.